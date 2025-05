Furia Inzaghi: silenzio stampa dopo Inter-Lazio

Grandissime polemiche in campo per il rigore assegnato in Inter-Lazio, 37a giornata di Serie A. Inzaghi si è infuriato con Chiffi ed è stato espulso, ancora prima che l’arbitro andasse al VAR per controllare il fallo di mano di Bisseck.

Il rigore è stato poi confermato dal VAR e ha portato al 2-2 di Pedro, che rischia di compromettere definitivamente la corsa Scudetto dei nerazzurri. L’episodio, però, ha fatto molto arrabbiare tutto il mondo nerazzurro, con il club che ha deciso di non mandare nessun tesserato a parlare nel post-partita.

Una decisione, come rivelato da DAZN, che è arrivata per non rischiare eventuali squalifiche, dal momento che in casa Inter ci sarebbe grande alterazione per gli episodi arbitrali sfavorevoli delle ultime giornate. Il riferimento non è solo a stasera, ma anche al rigore di Bisseck in Inter-Roma e alla rimessa irregolare in Bologna-Inter.