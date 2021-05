VIDEO – Crotone-Inter 0-2, Eriksen e Hakimi mettono la firma sullo Scudetto: gli highlights

L’Inter riesce nel secondo tempo a scardinare la difesa del Crotone e a guadagnare i 3 punti necessari per preparare la festa Scudetto. Già oggi, qualora l’Atalanta non dovesse riuscire a battere il Sassuolo, arriverebbe la certezza...

L'Inter riesce nel secondo tempo a scardinare la difesa del Crotone e a guadagnare i 3 punti necessari per preparare la festa Scudetto. Già oggi, qualora l'Atalanta non dovesse riuscire a battere il Sassuolo, arriverebbe la certezza matematica del tricolore, altrimenti basterà agli uomini di Conte racimolare un punto nelle ultime 4 partite. Decisive le reti di Christian Eriksen, appena entrato in campo al posto di Sensi e subito in goal, e di Hakimi, bravo a sfruttare una frustata di un sontuoso Barella al 92 esimo. Ecco gli highlights del match: