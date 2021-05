Mourinho shock: “Amerò sempre l’Inter, ma se una big italiana si farà avanti, non rifiuterò”

Lo Special One si prepara a dare un dispiacere ai tifosi nerazzurri?

Lo Special One, specie nella sua parentesi a Milano, ha sempre predicato e sostenuto che non sarebbe mai potuto tornare ad allenare in Italia dopo il trascorso con l'Inter. Troppo forte l'empatia nata con i tifosi, l'affetto per la maglia e l'astio per le rivali di sempre, Juventus e Milan su tutte. Il tempo però, si sa, smussa e modifica tutto, a quanto pare anche la memoria dell'allenatore di Setúbal.