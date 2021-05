Top&Flop di Crotone-Inter: Hakimi e Barella incontenibili, Eriksen decisivo dalla panchina

Tutti promossi nella partita che potrebbe regalare lo Scudetto numero 19

L'Inter batte il Crotone per 2 a 0 e mette virtualmente le mani sul diciannovesimo Scudetto, in attesa del risultato odierno dell'Atalanta. Un pari o una sconfitta della Dea contro il Sassuolo consegnerebbero infatti il tricolore ai ragazzi di Conte senza bisogno del prossimo turno. Contro i calabresi, da ieri matematicamente retrocessi, l'Inter non rischia praticamente nulla e costruisce moltissimo, riuscendo però a sbloccarla alla lunga distanza anche per la consueta sfortuna (ennesimi 2 legni colpiti). Non essendovi state insufficienze, data la prestazione di sostanza di tutti contro una squadra trincerata in difesa, in questi Top&Flop di Crotone-Inter selezioneremo esclusivamente i 5 giocatori più incisivi in campo.