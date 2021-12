VIDEO – Eriksen verso l’addio, tesoretto calciomercato, Coppa Italia – INTER NEWS

Seguici nell'appuntamento delle 19.30 su Passione Inter

Torna l'appuntamento con la diretta delle 19.30 sui canali di Passione Inter per analizzare tutte le notizie di giornata dal mondo nerazzurro. L'Inter, oggi, ha conosciuto il suo prossimo avversario in Coppa Italia: sarà l'Empoli di Andreazzoli, vittorioso per 3-4 sul Verona. Ma terranno banco anche i temi del futuro di Eriksen (sempre più vicino all'addio ai nerazzurri per andare a giocare dove gli sarà consentito) e del calciomercato, con la sessione invernale di trasferimenti che è sempre più vicina. Seguici e commenta con noi tutte le notizie dal mondo Inter!