GdS – Inter, la seconda stella può cambiare tutto

I nerazzurri possono aprire un ciclo?

La fiducia nell'ambiente Inter sulla possibilità di vincere lo Scudetto della seconda stella in questa stagione è lievitata esponenzialmente dopo la rimonta fatta nelle ultime giornate di campionato. Lo Scudetto numero 20 cambierebbe molte cose, come evidenziato anche da La Gazzetta dello Sport .

Prima di tutto perché vorrebbe dire che i nerazzurri sono nelle condizioni di aprire un ciclo. Confermarsi è sempre più difficile di vincere la prima volta, e riuscire a farlo darebbe una spallata morale a tutta la concorrenza, specie viste le premesse estive. Vincere poi ha altri effetti benefici: innanzitutto significa partire ancora una volta dalla prima fascia in Champions League, aumentando significativamente le possibilità di arrivare agli ottavi. Poi un altro Scudetto aumenterebbe l'appeal del brand, attirando sponsor più ricchi e calciatori più forti. Dall'arrivo di Suning il valore del marchio Inter è decollato da 151 milioni a oltre 460 e vincere migliorerebbe ulteriormente le cose. E non è da sottovalutare nemmeno la possibilità che il ventesimo sigillo faccia gola a qualche ricco investitore che possa intervenire in aiuto, o addirittura soppiantare, Suning.

A prescindere dalla situazione economica della prossima estate, Marotta ed Ausilio vogliono dare ad Inzaghi una rosa giovane e all'altezza. Ecco perché i contatti con il Sassuolo per Scamacca, Raspadori e Frattesi sono più intensi che mai. E, a maggior ragione, la situazione decollerebbe ancora di più qualora arrivasse un'altra vittoria del campionato. Insomma questa seconda stella servirebbe non solo per l'onore o fare la voce grossa: serve per continuare a vedere un'Inter bella e vincente.