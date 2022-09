VIDEO – Gli highlights di Milan-Inter 3-2: festival dell’horror nerazzurro

Bruttissima sconfitta dell'Inter di Simone Inzaghi nel primo confronto della stagione contro il Milan. Il derby della Madonnina va ai rossoneri al termine di un incontro che ancora una volta in questo inizio di campionato ha messo in evidenza tutti i limiti della difesa nerazzurra, messa in crisi dalla velocità di Rafa Leao. Ecco gli highlights di Milan-Inter con tutti i cinque gol del match di San Siro: