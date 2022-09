Top&Flop di Milan-Inter: Dzeko e Mkhitaryan ok, de Vrij e Bastoni sbagliano tutto

Dopo cinque giornate di campionato, sono addirittura due la sconfitte rimediate dall'Inter di Simone Inzaghi. Come già accaduto contro la Lazio, anche stavolta la formazione nerazzurra nel derby contro il Milan ha incassato tre reti, dando costantemente l'impressione di soffrire esageratamente in fase difensiva. Inizio da horror nella nuova stagione con 8 reti subite in cinque match ufficiali. Rimanendo sulla gara di ieri, vediamo i Top&Flop scelti dalla nostra redazione nel derby tra Milan e Inter.