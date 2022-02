VIDEO – Perché il rientro di GOSENS può SVOLTARE l’Inter

Vediamo insieme cosa potrebbe cambiare con Gosens in campo

Robin Gosens pronto a tornare in campo per la prima volta con la maglia dell'Inter dopo il trasferimento durante il calciomercato di gennaio dall'Atalanta. Probabile convocazione nel derby di Coppa Italia Milan-Inter, andata semifinale. Ecco perché può essere un punto di svolta per l'Inter.