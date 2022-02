Sky.de – David vuole lasciare il Lille in estate: ecco le richieste

Le ultime di mercato su uno degli obiettivi del club nerazzurro

Come più volte scritto da La Gazzetta dello Sport , Jonathan David è uno degli obiettivi di mercato (probabilmente il più ambizioso) dell' Inter . L'attaccante canadese, classe 2000 del Lille , sembra essere pronto al grande salto. Tanto che, secondo Sky Deutschland, vorrebbe lasciare il club francese quest'estate.

Secondo l'emittente tedesca, il Lille chiede tra i 45 e i 55milioni di euro per l'attaccante. Le richieste del calciatore, invece, sono chiare: vuole andare in club che la prossima stagione giocherà la Champions League. Non ci sono stati contatti, quindi, con il Newcastle. Le richieste economiche del Lille lo allontano anche dalla Bundesliga.