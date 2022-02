Milan-Inter, gara affidata a Mariani: la designazione arbitrale

Domani sera si gioca il terzo Derby stagionale

Domani sera alle 21.00 si gioca Milan-Inter, sfida valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia . La gara di San Siro (che intanto va verso il sold-out, sempre relativo al 75%) sarà diretta dall'arbitro Maurizio Mariani.

L'ultimo precedente con l'Inter risale allo scorso 17 dicembre, data ormai divenuta famosa per coincidere con l'ultima marcatura di Lautaro in campionato (che sia di buon auspicio per il Toro?). Quel gioco i nerazzurri vinsero 5-0 sul campo della Salernitana.