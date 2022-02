Inzaghi: “Milan-Inter, una battaglia. Testa e motivazioni faranno la differenza”

Il tecnico nerazzurro: "Per la città di Milano sarà una bellissima vetrina ma il nostro focus deve essere sul campo e sulla prestazione".

"Per la città di Milano sarà una bellissima vetrina ma il nostro focus deve essere sul campo e sulla prestazione - ha continuato il mister - Questo deve far aumentare il senso di responsabilità nel preparare la sfida nel migliore dei modi. È normale che fare gol in trasferta per noi sarebbe molto importante.