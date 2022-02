Di Canio: “Lukaku riserva all’Inter”. Bergomi: “Questa non te la faccio passare”

Il simpatico siparietto al Sky Calcio Club

Ieri sera, nel consueto Sky CalcioClub di Caressa e ospiti, si è discusso sul momento di forma di Lautaro Martinez e degli attaccanti nerazzurri in generale, quando Melissa Satta con una battuta ha detto: "Serve un Lukaku ?" .

Da li è partito un simpatico siparietto tra Di Canio e Bergomi , con l'ex attaccante del West Ham che ha preso la parola: "Lukaku in questo momento farebbe la riserva all'Inter, per il tipo di gioco che fanno adesso".

Non tarda la risposta di Bergomi, che in tono scherzoso ha detto: "Questa non te la faccio passare Paolo (ride, ndr), ho parlato con Simone (Inzaghi, ndr)".