Gli highlights di Inter-Sampdoria 3-0: eurogol di Correa

Successo senza discussione per gli uomini di Inzaghi che a San Siro ottengono un successo netto contro i blucerchiati

Serata perfetta a San Siro per l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, infatti, hanno superato la Sampdoria con un netto 3-0, arrivato al termine di una prestazione convincente dal punto di vista del gioco, oltre che del risultato. Non c'è mai stata storia sul campo: dopo la rete di De Vrij che ha sbloccato la gara, l'Inter ha gestito con autorità, trovando la via del gol altre due volte, con Barella e Correa.