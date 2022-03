VIDEO – Gli highlights di Inter-Fiorentina: Dumfries risponde a Torreira

Le azioni salienti della partita di ieri

L'Inter continua la sua spirale negativa, dimostrando come la vittoria con la Salernitana fosse solo un fuoco di paglia. I nerazzurri non vanno oltre l'1 a 1 contro la Fiorentina, rischiando anche il K.O. Lo Scudetto ormai sembra un miraggio lontano e i colpevoli sono solo da ricercare proprio nell'Inter, che ha gettato al vento una seconda stella che non sembrava solo alla portata, ma ormai già cucita sul petto. Ieri a salvare i nerazzurri dalla sconfitta ci ha pensato Dumfries, a mani basse il migliore in campo e l'ultimo a mollare, che ha segnato il goal del pareggio dopo il vantaggio viola con Torreira. Ecco le azioni salienti del match: