VIDEO – Inter-Fiorentina, la carica sui social: “Nuove sfide, insieme!”

Questa sera, alle 20,45, l’Inter tornerà in campo contro la Fiorentina per affrontare la nuova stagione, presentata con un video sui social. I nerazzurri hanno avuto una settimana in più di vacanza perché hanno terminato la stagione precedente il 21 agosto con la finale di Europa League. Adesso è tempo di tornare in campo, con nuovi acquisti e dopo una dura preparazione, dopo la conferma di Antonio Conte.

L’Inter si prepara a sfidare la Fiorentina a San Siro con 1000 spettatori pronti a sostenerla per questo inizio della stagione 2020/21, una stagione da affrontare tutti insieme.

