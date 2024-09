VIDEO – Udinese-Inter, riecco la Thu-La: e Thuram IMITA Lautaro!

L’Inter torna alla vittoria, la prima in trasferta, contro l’Udinese. Non solo, i nerazzurri ritrovano anche le reti del suo capitano Lautaro Martinez, autore di una doppietta. In particolare, molto bella, la seconda marcatura, su assist di Thuram.

Un gol importante che segna anche il ritorno della Thu-La. I due attaccanti nerazzurri hanno poi festeggiato insieme il 3-1, con il francese che ha imitato la tipica esultanza con le braccia incrociate e gli indici sollevati del bomber argentino.

Questo il video: