È il giorno della verità per l’Inter, che questo pomeriggio alle ore 18.55 scenderà in campo a Kiev per la seconda gara della fase a gironi di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Come di consueto, Passione Inter sarà in diretta fin dal pre-partita con le formazioni ufficiali, per poi seguire l’incontro e commentarlo dopo il fischio finale.