L’Inter di Antonio Conte non riesce a tenere il ritmo di Atalanta e Milan a punteggio pieno, incappando in un pareggio contro la Lazio all’Olimpico. I nerazzurri, padroni del gioco per larghi tratti, passano in vantaggio con Lautaro Martinez, ma si fanno raggiungere dal solito Milinkovic-Savic, senza poi riuscire a ottenere i 3 punti nel forcing finale.

