Qatar 2022 – L’Argentina pesca in Serie A per le qualificazioni mondiali!

L’allenatore della nazionale argentina, Lionel Scaloni, ha comunicato l’elenco dei convocati per le partite di qualificazione valide per il mondiale che si disputerà in Qatar nel 2022. Scaloni ha pescato ampiamente dal campionato italiano.

Sono ben 8 gli “italiani” convocati per l’albiceleste, e su tutti spicca Lautaro Martinez dell’, che sta vivendo un momento di forma formidabile con goal a raffica. Da notare, per l’ennesima volta, l’assenza invece di Mauro Icardi, ancora snobbato in patria e a cui viene preferito anche il ‘Cholito‘ Giovanni Simeone del Cagliari.

Gli altri giocatori che militano nel belpaese a disputare le qualificazioni saranno Correa, De Paul, Dominguez, Dybala, Gomez e Musso.