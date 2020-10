Pioli sul Derby: “Speriamo di recuperare alcune assenze importanti”

Stefano Pioli, attuale tecnico del Milan ed ex allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria rossonera contro lo Spezia, risultato che gli ha regalato la vetta della classifica a punteggio pieno. Le due squadre milanesi si affronteranno poi nel prossimo turno di campionato in un Derby che si preannuncia infuocato.

Pioli, proprio a riguardo della stracittadina, ha dichiarato: “Abbiamo avuto assenze pesanti, ma siamo riusciti comunque a raggiungere risultati importanti, sia in Europa che in campionato. Speriamo di recuperare alcuni calciatori per il Derby, potremmo sicuramente essere più tranquilli e competitivi. Romagnoli starà meglio e molto probabilmente ci sarà, stesso discorso per Rebic. Per Ibrahimovic e Duarte dovremo aspettare l’evolversi della situazione invece”.

