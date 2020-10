Mercato – La pista Alonso si raffredda, sullo spagnolo piomba la Juventus?

L’Inter, a meno di zampate finali che per ora sembrano però lontane, potrebbe aver chiuso il proprio mercato con l’arrivo di Darmian, che verrà ufficializzato domani. Anche per le elevate richieste del Chelsea, mai come in questa stagione una bottega molto cara per Suning, per i propri esuberi.

Ecco perché, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, noto esperto di mercato, Marcos Alonso e Emerson Palmieri, obbiettivi dell’Inter fino a qualche giorno fa, potrebbero ora non solo sfumare definitivamente, ma addirittura accasarsi alla Juventus. I bianconeri infatti sono a caccia di rinforzi per la corsia sinistra e i giocatori sono entrambi in uscita dai blues.

