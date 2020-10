Milan, Rafael Leao guarda già al derby: “Inter ha giocatori forti, ma noi pensiamo solo a vincere”

Meno 13 giorni a Inter–Milan, che nel calcio sono un’eternità e che nel calcio nell’epoca del coronavirus sono possibilmente anche di più, se badiamo al fatto che basta una positività riscontrata da un giorno all’altro per far saltare una partita e per passare dal campo al tribunale (e stasera, con Juventus–Napoli, ne abbiamo avuto un assaggio). Ma appunto: mancano 13 giorni al derby di Milano, e Rafael Leao, attaccante del Milan, prova a vivere in assoluta normalità l’attesa per la stracittadina che si disputerà nel prossimo turno di Serie A dopo le Nazionali, a meno che qualche tampone non dica il contrario.

L’attaccante brasiliano del Milan, infatti, intervistato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita vinta 3-0 contro lo Spezia, in vista della gara con l’Inter ha dichiarato: “Procediamo step by step, sarà una partita molto importante, è il derby. Noi siamo il Milan, l’Inter ha giocatori importanti ma noi pensiamo solo a vincere”, le sue parole.

