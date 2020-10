SONDAGGIO PI – Vendere Brozovic last minute per monetizzare? Le risposte dei nostri lettori si dividono

Il gong suonerà domani alle 20 ma ormai c’è poco margine per tutto, e, salvo sorprese dell’ultimo giorno – l’ultimo giorno di mercato esiste apposta – l’Inter non farà nient’altro di trascendentale rispetto a quelli che sono rimasti gli ultimi discorsi in bilico per domani: formalizzare Darmian, per esempio, o definire alcune situazioni in uscita come Nainggolan, Joao Mario o Asamoah. Ecco perché, forse, la nostra domanda non è più così attuale, ma lo era perlomeno ieri quando l’abbiamo lanciata sui social di Passione Inter: vendere Marcelo Brozovic a poche ore alla chiusura del mercato per monetizzare?

La domanda l’abbiamo proposta nella giornata di ieri – sotto forma di sondaggio – ai nostri lettori, e si è rivelata sin da subito un quesito estremamente divisivo. Gli utenti del nostro canale Telegram, per dire, si sono schierati con una certa compattezza a favore della cessione del croato: il 58% degli iscritti ha votato sì, il 42% ha votato no. Piatti della bilancia che si invertono se, invece, consideriamo il sondaggio sulla nostra pagina Twitter, dove il no alla cessione di Brozovic ha vinto di misura sul sì (51 a 49). Chiaro è che, comunque, a oggi le strette necessità di mercato avranno la meglio sulle intenzioni: e la cessione di Brozovic, in questo momento, non è prevista in agenda.

TELEGRAM: Sì 58% – No 42%.

TWITTER: Sì 49% – No 51%.

