VIDEO – Sorteggi Champions League, Dimarco, Wijnaldum, calciomercato – INTER NEWS

Segui l'appuntamento delle 19.30 con Passione Inter

Archiviata la fase a gironi di Champions League con la sconfitta per 2-0 a Madrid, per l'Inter è di nuovo il momento di concentrarsi sul campionato e sulla prossima sfida contro il Cagliari. Torna, stasera, anche l'appuntamento con la diretta delle 19.30 sui canali di Passione Inter, dove affronteremo i temi relativi al campionato, al sorteggio di Champions League (in programma lunedì 13 dicembre) e dove parleremo anche di mercato, con l'idea Wijnaldum (ri)spuntata nelle ultime ore. Seguici e commenta con noi tutte le news dal mondo nerazzurro!