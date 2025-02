VIDEO – Thuram impazzisce al gol capolavoro di Arnautovic

Primo tempo abbastanza sbloccato tra Inter e Lazio, nei quarti di finale di Coppa Italia. A mettere in discesa la gara, allora, ci ha pensato Marko Arnautovic, con un gol capolavoro al 39′: conclusione al volo mancina, alla Zidane, che ha lasciato di stucco Mandas.

Una perla di rara bellezza, che ha fatto impazzire tutto San Siro, compreso Marcus Thuram. Infatti, come raccontato dagli inviati a bordocampo di Mediaset, l’attaccante francese, presente in tribuna, ha scavalcato le transenne per andare a festeggiare in campo la rete del compagno.

Questo il video del gol: