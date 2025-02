La MALEDIZIONE continua: nuovo infortunio in Inter-Lazio

Non è un momento semplice in casa Inter per quanto riguarda gli infortuni. Contro la Lazio, in Coppa Italia, i nerazzurri si sono presentati con 5 assenze: Sommer, Di Gregorio, Carlos Augusto, Zalewski e Thuram. Purtroppo, dopo meno di 25 minuti del primo tempo, un nuovo giocatore si è aggiunto alla lista.

Matteo Darmian, infatti, è stato costretto a uscire per un problema ai flessori della coscia destra, dopo essersi piegato sulle ginocchia in mezzo al campo. La richiesta del cambio è stata immediata, con Dumfries che è entrato al suo posto.