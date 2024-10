“Vinicius NON vincerà il Pallone d’Oro”: sorpasso al fotofinish

A poche ore dalla premiazione ufficiale per il Pallone d’Oro, arriva una notizia sorprendente rispetto ai pronostici iniziali. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, il vincitore non sarà Vinicius. Una volta appresa la scelta, il Real Madrid ha deciso di non far presenziare alcun tesserato alla cerimonia in programma questa sera.

Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale afferma che il vincitore sarà con tutta probabilità Rodri del Manchester City, che si è aggiudicato la Premier League e gli Europei con la Spagna. Il centrocampista dovrebbe posizionarsi davanti allo stesso Vinicius e a Jude Bellingham.

Nulla da fare per Lautaro Martinez dell’Inter, che comunque dovrebbe classificarsi fra i primi 5, con delle incertezze che permangono sulla posizione finale. L’argentino non è partito brillantemente in questa stagione, ma è reduce dalla vittoria di scudetto e Coppa America, entrambi da capocannoniere.