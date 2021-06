Volpi (resp. area medica Inter): “Eriksen sempre in perfetta salute. Ora esami approfonditi”

Il responsabile dell'area medica dell'Inter si esprime sul drammatico episodio di ieri sera

Contattato da La Gazzetta dello Sport , il responsabile dell'area medica dell' Inter Piero Volpi si è espresso su quanto accaduto ieri sera a Copenaghen, quando Christian Eriksen è stato vittima di un malore in campo durante la partita tra Danimarca e Finlandia . Soccorso immediatamente dai sanitari con il massaggio cardiaco, con il passare delle ore la situazione sembra essersi stabilizzata e adesso, per fortuna, il classe 1992 è fuori pericolo.

"Abbiamo passato una brutta ora, non solo io ma tutta la famiglia del nostro club. Nei prossimi giorni Christian sarà sottoposto ad esami approfonditi. L'importante è che stia bene, ma mai c'era stato nessun episodio che, neppure lontanamente, potesse far intravedere un problema, né quando era al Tottenham, né tantomeno all'Inter. In Italia i controlli sono molto rigidi", ha dichiarato Volpi, confermando come l'evento sia stato del tutto imprevisto ed impronosticabile.