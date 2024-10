Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, per commentare Young Boys-Inter, scagliandosi contro il terreno sintetico dello stadio di Berna. Queste le sue parole:

CAMPO SINTETICO – “Sicuramente è molto insidioso e speriamo non si faccia male nessuno. Giocarci è difficile e i nostri giocatori ormai non ci sono più abituati. Una particolarità dello Young Boys, che va rispettata, ma credo che prima o poi anche il UEFA debba intervenire, perché lo spettacolo è garantito quando i materiali che utilizzi sono di eccellenza. Giocare sul sintetico può portare anche danni”.

TURNOVER – “I cambi di formazione nascono dal tour de force di questo ciclo di partite. Noi abbiamo valori importanti e siamo tranquilli. Poi abbiamo qualche defezione e serve un po’ di turnover”.

NUOVO STADIO – “Intanto registriamo un fatto storico: due ministri sono riuniti, insieme al sindaco di Milano e alle due proprietà. Dimostra come anche la politica ritenga importante accelerare questo percorso, che da parte nostra è avvenuta con Oaktree, che lo ritiene un asset fondamentale per generare ulteriori ricavi per la sostenibilità del club. E generano anche senso di appartenenza e fidelizzazione, con attività anche durante la settimana”.

CALENDARIO – “La Juventus? Sappiamo che il Derby d’Italia ha un fascino particolare, ma non credo sia determinante in questa fase del campionato. Credo che le insidie ci saranno stasera, che ha cambiato tanti elementi. Sono imprevedibili, sulla carta non esprimono valori di spessore, ma bisogna sempre avere l’atteggiamento giusto”.