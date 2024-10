INCUBO Inter: nuovo infortunio e cambio immediato

Il campo sintetico era una delle grandi preoccupazioni in casa Inter in vista della sfida di Champions League in casa dello Young Boys. Un terreno insolito quello di Berna, che creava apprensione anche a livello muscolare. E così potrebbe essere stato per Carlos Augusto.

In avvio di ripresa, infatti, l’esterno dell’Inter è crollato a terra tenendosi la coscia sinistra. Niente da fare per lui, che è stato immediatamente sostituito da Federico Dimarco. Il brasiliano sembra essere stato vittima di un risentimento ai flessori, ma le sue condizioni andranno valutate nei prossimi giorni.