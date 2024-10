LIVE – La CRONACA di Young Boys-Inter: segui la diretta!

Torna la Champions League e l’Inter si appresta ad affrontare la seconda trasferta stagionale europea. A Berna, i nerazzurri affrontano lo Young Boys, in una gara che vede gli uomini di Inzaghi favoriti sulla carta.

Con i 3 punti stasera, l’Inter si porterebbe a quota 7 in classifica, ottenendo la quinta vittoria consecutiva tra tutte le competizioni. A partire dalle ore 21.00, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Young Boys-Inter.

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI YOUNG BOYS-INTER

Il calcio d’inizio sarà alle ore 21.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI YOUNG BOYS-INTER

YOUNG BOYS (4-2-3-1): 26 Von Ballmoos; 27 Blum, 30 Lauper, 23 Benito, 3 Hadjam; 8 Lakomy, 7 Ugrinic; 21 Virginius, 10 Imeri, 77 Monteiro; 35 Ganvoula.

A disposizione: 33 Keller, 40 Marzino, 9 Itten, 11 Colley, 13 Camara, 15 Elia, 20 Niasse, 22 Abdu Conté, 24 Athekame, 39 Males.

Allenatore: Joël Magnin.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 31 Bisseck; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 23 Barella, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 99 Taremi, 8 Arnautovic.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 7 Zielinski, 9 Thuram, 10 Lautaro, 32 Dimarco, 36 Darmian, 50 Aidoo, 52 Berenbruch, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: MICHAEL OLVIER (ENG)

Assistenti: Burt, Mainwaring (ENG)

Quarto ufficiale: Madley (ENG)

VAR: Attwell (ENG)

Assistente VAR: Bankes (ENG)