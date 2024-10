Dove vedere Young Boys-Inter, diretta tv e streaming del match

Dove vedere Young Boys-Inter in diretta TV e streaming

Dopo il pareggio sul campo del Manchester City e lo schiacciante 4-0 inferto alla Stella Rossa, l’Inter volerà a Berna per affrontare lo Young Boys in un match valido per la terza giornata di Champions League. La gara si incastrerà fra i due big match di Serie A contro Roma e Juventus, per cui è lecito aspettarsi un ampio turnover da Simone Inzaghi.

Il calcio d’inizio è fissato per mercoledì 23 ottobre alle 21.

Probabili formazioni Young Boys-Inter

Queste le ultimissime notizie sulle probabili formazioni di Young Boys-Inter:

YOUNG BOYS (4-1-4-1): Keller; Blum, M. Camara, Zoukrou, Hadjam; Lauper; Joel Monteiro, Ugrinic, Imeri, E. Colley; Itten. Allenatore: Joel Magnin

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, Arnautovic. Allenatore: Simone Inzaghi

Informazioni utili per seguire Young Boys-Inter

Young Boys-Inter sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console. Coloro che non dispongono della sottoscrizione ad Amazon Prime possono abbonarsi, al costo di 4,99€ al mese, oppure sfruttare la prova gratuita di 30 giorni.

