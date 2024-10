È stata ufficializzata l’attesa designazione arbitrale per Inter-Juventus, in programma domenica 27 ottobre alle 18:00. A dirigere la gara sarà Marco Guida, con Meli e Alassio assistenti, Colombo quarto uomo, Mazzoleni al Var e Fabbri come Avar.

Della sezione di Torre Annunziata, Guida (43 anni) è uno degli arbitri più esperti in Serie A, campionato nel quale ha esordito il 31 gennaio 2010, sommando ben 203 presenze complessive. Nominato internazionale dal 2014, ha arbitrato 10 volte in Champions League ed è stato scelto anche per gli ultimi Europei.

Guida ha arbitrato l’Inter per 30 volte: lo score recita 15 vittorie nerazzurre, 9 pareggi e 6 sconfitte. Nella sua carriera ha diretto per altre due volte la sfida tra nerazzurri e bianconeri, entrambe le volte però all’Allianz Stadium, senza mai rendersi protagonista di sviste arbitrali: la prima l’8 marzo 2020 (2-0 Juventus) e la seconda nella scorsa stagione, il 26 novembre 2023 (pareggio 1-1).

Più che le sfide con i bianconeri, il nome di Guida richiama un precedente spiacevole contro il Milan, quello del 5 febbraio 2021. Si tratta del derby perso dai nerazzurri in rimonta a causa della doppietta di Olivier Giroud, con il possibile e contestato fallo su Alexis Sanchez non fischiato dall’arbitro in occasione del primo gol milanista.