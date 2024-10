Bisseck: “Il sintetico non è una scusa. In una cosa può aiutarci”

Intervistato nel corso della preview di Young Boys-Inter su Prime Video, Yann Bisseck ha parlato delle insidie del terreno sintetico dello Stadio Wankdorf di Berna. Il difensore tedesco, che dovrebbe partire al fianco di Pavard e De Vrij, ha commentato così la questione, soffermandosi anche sugli impegni che attendono i nerazzurri:

CALENDARIO – “Il calcio è così, ci sono un sacco di partite da giocare e quindi è normale ci siano alti e bassi. Alcuni si fanno male e per mantenere il livello c’è bisogno di una rosa lunga. Credo siamo in buona forma, abbiamo tanti giocatori forti che sono sempre pronti a giocare. Non possiamo usarla come scusa, perché è così per tutte le squadre”.

CAMPO SINTETICO – “Dobbiamo abituarci al campo ma non deve essere una scusa. Probabilmente il gioco sarà più veloce e potrebbe aiutarci in fase di possesso. Alcuni dei nostri giocatori sono abituati per esperienze del passato. Credo che siamo una squadra forte, abbiamo giocatori tecnici quindi non dovrebbe essere un grande problema per noi”.