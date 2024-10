Inzaghi su Young Boys-Inter: “Ci saranno insidie sul sintetico”

A poche ore dalla sfida di Champions League contro lo Young Boys, Simone Inzaghi ha commentato la gara che attende l’Inter, soffermandosi sul terreno sintetico e sulla questione degli infortuni ai microfoni di Prime Video.

Queste le sue parole:

GESTIONE ENERGIE – “Chiaramente si ragiona partita per partita. Sappiamo che abbiamo fatto una buona partita domenica e abbiamo su un campo difficile, contro una squadra forte. Ora siamo qui in Champions League: ci saranno delle insidie, su un campo in sintetico, contro una squadra che ha vinto il campionato, ha cambiato allenatore e ha vinto l’ultima partitacontro il Lucerna. Troviamo una squadra in salute”.

CAMPO SINTETICO – “Non ci era mai capitato in Champions ma lo sapevamo dal giorno del sorteggio. Abbiamo fatto appositamente l’allenamento del giorno prima su questo campo per cercare di capire bene la situazione”.

INFORTUNI – “Situazione difficile da gestire? Sì, perché abbiamo avuto problemi nello stesso ruolo valuteremo oggi Zielinski, che ieri ha fatto un allenamento discreto. Calhanoglu e Asllani non ci saranno insieme ad Acerbi e Buchanan. Ma chi è qui darà il suo contributo, compresi i due ragazzi della Primavera”.