In un’intervista a Madero Sports, l’ex capitano Javier Zanetti fa il punto sulla stagione dell’Inter, dando uno sguardo sia avanti che indietro: il focus principale è sulla sfida europea con il Benfica, ma senza dimenticare gli altri obiettivi e i punti lasciati per strada in campionato. E commenta pure il rendimento e l’arrivo in nerazzurro di Lautaro Martinez, ormai un punto di riferimento del Biscione e della Nazionale argentina.

LAUTARO – “Quando lo abbiamo acquistato, l’idea era che accadesse quello che si sta verificando. Non speravamo nel risultato immediato, ma di arrivarci in 4-5 anni. La nostra previsione era questa, sta dimostrando di essere un riferimento per il club e la nazionale. È cresciuto tantissimo, è maturato. Siamo entusiasti della sua crescita. Questo senso di appartenenza per l’Inter è riconosciuto da noi e dalla gente interista. Si vede che è felice”.

BENFICA – “È difficile, ma era più che prevedibile che in queste circostanze ti potesse toccare una squadra difficile. Dobbiamo rispettarli, ma abbiamo le carte per giocare due grandi partite e passare. Sappiamo che non è facile, la Champions è una competizione dove i dettagli fanno la differenza, ma ho fiducia che si possa preparare al meglio la sfida e andare avanti. Il duello Lautaro-Otamendi? Il loro difensore non ci sarà alla prima, è squalificato”.

LA STAGIONE NERAZZURRA – “E’ stato un anno complicato in campionato: il Napoli sta facendo un torneo straordinario, sbaglia pochissimo. A noi sta mancando la continuità. Abbiamo vinto la Supercoppa meritatamente, siamo in semifinale di Coppa Italia e abbiamo l’opportunità di arrivare in semifinale di Champions. Preferirei il derby o il Napoli in semifinale? Mi piacerebbe giocarla: poi quando ci saremo, ci penseremo. Già superare il Benfica sarebbe una gran cosa”.