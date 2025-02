Zanetti: “Non scegliamo una sola tra campionato e Champions”

Al termine dei sorteggi per il tabellone di Champions League, il vice-presidente dell’Inter ed ex capitano, Javier Zanetti, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare le prossime avversarie che dovranno sfidare i nerazzurri di Simone Inzaghi in questa competizione europea. Di seguito le sue parole.

Come valuta questo sorteggio con il Feyenoord agli ottavi? “Finora abbiamo fatto un ottimo cammino in Champions League ma ora inizia un’altra competizione da dentro o fuori. Il Feyenoord è un avversario da rispettare perché abbiamo visto cosa è riuscito a fare, prepareremo al meglio entrambe le partite. Abbiamo i presupposti per passare ma le partite vanno giocate e dipende da noi. Abbiamo sempre grande responsabilità perché siamo l’Inter e questa è una competizione prestigiosa, cercheremo di portare la bandiera italiana il più in alto possibile”.

Quest’anno volete competere sia in Serie A che in Champions? “Noi non possiamo mai fare delle scelte, il campionato italiano lo vogliono vincere tutti. Puntiamo ad arrivare in fondo ad entrambe le competizioni. Noi siamo l’ultima italiana ad aver vinto la Champions e proveremo ad arrivare in finale come due anni fa. La nostra mente vuole cercare di arrivare in fondo ad entrambe le competizioni senza scegliere. Cerchiamo di preparare ogni partita al meglio e lavoriamo per dare sempre il massimo ma ci possono essere delle difficoltà in alcune circostanze”.