Champions League miniera d’oro: quanto incassa l’Inter dagli ottavi

Uno dei grandi rammarichi per Atalanta, Milan e Juventus che sono state eliminate nei playoff di Champions League, oltre all’aspetto sportivo, è anche quello relativo al fattore economico. Mai come quest’anno infatti partecipare a questo prestigioso torneo consente alle società di incassare enormi cifre.

I tre club italiani appena eliminati nei playoff hanno infatti visto sfumare un incasso da 11 milioni di euro come premi UEFA per le squadre che si qualificano agli ottavi di finale. Questa cifra l’Inter l’aveva già messa nel registro degli incassi perché a fine gennaio vincendo in casa con il Monaco aveva ottenuto il pass diretto per un posto negli ottavi.

Di seguito l’elenco delle cifre finora incassate dall’Inter, secondo un report di Football Meets Data, nel quale si nota come partecipando a questa edizione della Champions League e facendolo con ottimi risultati, la società nerazzurra ne stia giovando dal punto di vista del bilancio:

Bonus partecipazione: 18,62 milioni di euro;

Quota europea: 28,05 milioni di euro;

Quota non europea: 7,95 milioni di euro;

Bonus risultati: 13,30 milioni di euro;

Bonus piazzamento: 11,70 milioni;

Qualificazione diretta: 11 milioni.

Sommando tutte le voci precedenti, viene fuori un incasso complessivo da 90,63 milioni di euro. Si tratta di cifre ancora non ufficializzate dall’Uefa, ma che rendono perfettamente l’idea di quanto siano stati importanti i risultati collezionati dall’Inter nel suo cammino fin qui in Champions League. Questi numeri possono però ancora crescere in caso di passaggio nel prossimo turno.