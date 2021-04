Zazzaroni: “Sarà l’Inter a chiudere la serie della Juventus. Conte risultatista, è il guru dell’insistenza”

Come aveva già anticipato ieri mattina nel corso della diretta su Radio Deejay, Ivan Zazzaroni anche nell’editoriale di questa mattina ha dato per chiuso il discorso scudetto in favore dell’Inter. Del resto, l’ultima giornata appena trascorsa non ha fatto altro che corroborare la sua tesi, secondo cui il campionato sarebbe già deciso per la squadra di Antonio Conte. Adesso che il margine sul secondo posto si è ulteriormente allargato, la formazione nerazzurra potrebbe dare il definitivo colpo di grazia alla Serie A in caso di un successo contro il Sassuolo nel recupero di mercoledì.

Questo il commento di Zazzaroni sul Corriere dello Sport: “La prima notizia è una non-notizia: a chiudere la lunga, invidiatissima e sfinente serie record della Juve sarà (è) l’allenatore che la aprì, Conte. La sua Inter è da settimane la lepre che scappa, sempre meno spaventata si volta dietro e non trova più i cani che la inseguivano: anche ieri non ha giocato una gran partita (più in palla il Bologna) ma al primo affondo ha trovato il gol da tre punti con Lukaku. Del resto Antonio è il guru dell’insistenza, il risultatista per eccellenza, ricorda quel mio collega che aveva un successo notevole con le donne, quando gli chiesero se fossero tutte belle, lui rispose con compiaciuta sincerità: ‘Ma vuoi scherzare? Non è importante che lo siano'”.

