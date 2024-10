Zazzaroni: “Inter-Juve giocata al contrario. Dumfries difende a gambe aperte”

Ivan Zazzaroni, ospite in studio a Pressing, ha commentato il Derby d’Italia tra Inter e Juventus, criticando la fase difensiva delle due squadre, che hanno commesso troppi errori, con un riferimento specifico a Dumfries.

Queste le sue parole:

“Partita divertentissima, giocata al contrario. L’Inter ha tirato 18 volte verso la porta e la Juventus ha preso 40 tiri nelle ultime due partite. Dal punto di vista dello spettatore mi sono divertito, poi gli allenatori non saranno contenti, perché si sono presi a pallate. È successo di tutto. Due squadre che hanno due difese forti hanno fatto ‘carne di porco dietro’, hanno fatto degli errori clamorosi. Ho visto Dumfries per esempio che difendeva a gambe aperte. Ho visto cose che voi umani non potrete mai capire”.