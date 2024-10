Cinque cose che abbiamo imparato da Inter-Juventus 4-4

1 di 6

Inter-Juventus è stata una partita rocambolesca e piena di gol. Tuttavia, se il big match della 9a giornata di Serie A non ha deluso gli spettatori neutrali, il 4-4 finale ha lasciato i tifosi nerazzurri con una forte sensazione di amarezza in bocca per come è andata la gara.

La squadra di Inzaghi si è fatta rimontare per ben due volte, la seconda in vantaggio anche di 2 reti, mostrando dei problemi difensivi abbastanza preoccupanti. Con la speranza che il tecnico possa risolverli presto, andiamo a vedere le cinque cose che abbiamo imparato dal pareggio di San Siro.

SCORRI SCHEDE>>>