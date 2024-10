L’Inter approva il bilancio: così può arrivare il pareggio

Nella giornata di oggi, è prevista l’assemblea dei soci dell’Inter che dovrà approvare il bilancio per la stagione 2023/2024, chiusasi lo scorso 30 giugno e che ha visto un rosso di circa 36 milioni di euro.

Un risultato positivo, come scrive Tuttosport, che dimostra un trend in miglioramento rispetto alla passata annata (-85 milioni di euro). L’obiettivo, in ogni caso, rimane il pareggio di bilancio per il 2024/2025, che potrebbe essere facilitato anche dalle prestazioni della squadra in campo.

Infatti, sottolinea il quotidiano torinese, l’azzeramento delle perdite potrebbe dipende anche dal percorso in Champions League dell’Inter e dalla regolare partecipazione al Mondiale per club