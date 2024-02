Zazzaroni: “Inter indebitata, ma prima. Così vincerà 3-4 Scudetti”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, continua a esprimersi in modo provocatorio sull’Inter. Nell’editoriale odierno, infatti, ha sottolineato la situazione finanziaria del club, con riferimento ai debiti societari e all’assenza di Zhang, in Cina dalla scorsa estate.

“L’Inter ha il presidente in Cina da mesi, un indebitamento e uno squilibrio economico imbarazzanti” queste le parole di Zazzaroni. Affermazioni provocatorie, specie se poi accompagnate ai complimenti per il primo posto in classifica, per i risultati sportivi e per il lavoro svolto sul mercato, con il doppio colpo Taremi-Zielinski.

Il tono sembra essere parecchio beffardo, come evidenzia anche la frecciatina a Marotta (“Se proseguo su questa strada va a finire che parlo benissimo di Beppe Marotta e poi me ne pento”), la cui gratuità disvela un po’ di malessere personale nei confronti dell’amministratore delegato dell’Inter.

Dopo aver analizzato la situazione delle altre big di Serie A, Zazzaroni, chiosa il suo pezzo, con un’altra affermazione forte: “Valutata questa esposizione, spiegatemi come fa l’Inter a perdere non questo scudetto, ma anche i prossimi tre o quattro“.