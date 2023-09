Zazzaroni sbrocca contro l’Inter: tesi assurda sul fuorigioco di Bastoni

Sta assumendo contorni sempre più grotteschi la polemica scaturita in seguito alla rete siglata da Federico Dimarco in Empoli-Inter. Al dibattito social, che ha visto protagonista anche Rafael Leao con un ‘like’ ad un tweet in cui si sosteneva l’irregolarità della posizione di Alessandro Bastoni sulla rete del compagno, si è unito anche Ivan Zazzaroni.

Il direttore del Corriere dello Sport, in diretta su Pressing, ha sostenuto una tesi a dir poco assurda sulla dinamica del gol nerazzurro, andando pure contro il regolamento. Nonostante Bastoni fosse tenuto in gioco da un avversario, Zazzaroni non ha condiviso comunque la scelta di convalidare il gol per una sua personale interpretazione: “Va tutto benissimo quello che dite, ma l’incidenza di Ebuehi sull’azione è zero, per un tacchettino lo terrebbe in gioco”.

Dopo l’intervento degli altri ospiti in studio, tra cui quello dell’ex arbitro Graziano Cesari che gli ha chiaramente spiegato come la sua teoria non fosse in nessun caso prevista dal regolamento vigente, il giornalista ha cercato comunque di giustificarsi attaccando pure le attuale norme arbitrali: “Il regolamento è una follia, dai. E’ una follia”.