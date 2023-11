Steven Zhang, anche dalla Cina, è sempre vicino alla squadra. Tuttavia, il presidente dell’Inter è a conoscenza della scadenza che incombe: entro il prossimo 20 maggio dovrà restituire al fondo americano Oaktree più di 350 milioni di euro, dopo il finanziamento della primavera 2021 da 275 milioni, lievitato con gli interessi.

Se ciò non accadesse, con le quote dell’Inter in pegno, la società passerebbe proprio a Oaktree. Uno scenario che Zhang vuole evitare, pur essendo attualmente impossibilitato a restituire la somma. Per questo motivo, ha scelto la (complicata) via del rifinanziamento. Per farlo, però, serve trovare un nuovo soggetto con cui discutere nuovamente di cifre e di tassi d’interesse. Secondo La Gazzetta dello Sport, nelle prossime settimane il presidente nerazzurro terrà – a questo proposito – numerose riunioni con Goldman Sachs e Raine Group.

I due adivsor, inoltre, sono stati incaricati da tempo anche di ricercare nuovi soci in grado di apportare liquidità al club. Un partner di minoranza, dunque, sarebbe il piano B del presidente. La terza opzione è la cessione immediata dell’Inter: Zhang valuta il club 1,3 miliardi di euro. Una decisione definitiva, in questo senso, sarà presa entro Natale.