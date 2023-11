Inter, c’è un dato IMPRESSIONANTE in Serie A

Le 8 vittorie su 11 giornate di campionato raccontano già abbastanza della partenza sprint nerazzurra. Una cifra simile non si vedeva dalla stagione 2019-20, la prima di Antonio Conte in panchina. Tuttavia, questo rendimento dell’Inter in Serie A parte da lontano, dal finale della scorsa stagione.

Ci ricordiamo tutti della grande primavera dei nerazzurri, che riuscirono a chiudere alla grande centrando la qualificazione in Champions League, arrivando alla finale di Istanbul e vincendo la Coppa Italia. Nelle ultime 8 giornate della Serie A 2022-23, la squadra di Simone Inzaghi fu in grado di vincere 7 partite.

Sommando il finale dello scorso campionato all’inizio di quello attuale, si arriva a un dato impressionante: 16 vittorie su 19 giornate dal 24 aprile fino a oggi. In questa finestra temporale, l’Inter ha perso punti soltanto a Napoli il 21 maggio (sconfitta 3-1, con una squadra imbottita di riserve e a lungo in dieci uomini), con il Sassuolo il 27 settembre (sconfitta 2-1) e con il Bologna il 7 ottobre (pareggio 2-2). 49 punti conquistati su 57 disponibili, con 50 gol fatti e e 14 gol subiti.

L’opinione di Passione Inter

La carriera di Simone Inzaghi, fino a questo momento, presta il fianco a chi lo descrive come un allenatore da coppe e non da campionato. E in effetti, il palmarès non lascia troppo scampo: ha vinto 3 volte la Coppa Italia, 4 volte la Supercoppa, ha raggiunto una finale di Champions League più che sorprendente rispetto ai pronostici. E allora, gli manca uno step per essere riconosciuto come un top, per riempire ulteriormente di (tri)colore questa avventura all’Inter, per cancellare la primavera di due anni fa: lo scudetto che non ha mai vinto. Lo merita lui, glielo chiedono i tifosi, glielo chiedono i dirigenti, glielo chiede pure Zhang.