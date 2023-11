Paramount+ dedica una serie a un ex campione dell’Inter

Si rafforza sempre di più il legame tra Paramount+ e l’Inter. Il servizio di streaming, che dalla fine della scorsa stagione è diventato main sponsor dei nerazzurri, ha svelato tramite un video pubblicato su X l’uscita di una nuova serie, che sarà dedicata a un ex campione della Beneamata.

Si tratta di Adriano, ex attaccante brasiliano che ha vestito la maglia interista per 177 volte, segnando 74 reti e vincendo due scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe. Si tratterà di un documentario chiamato “Adriano L’Imperatore“. Paramount+ ha deciso di annunciarlo attraverso un breve video girato dal protagonista stesso, in occasione del Gran Premio di Formula Uno tenutosi in Brasile lo scorso 5 novembre. Il look scelto dall’Imperatore, a maggior ragione, non era casuale.