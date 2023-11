Cottarelli torna su InterSpac. Poi ATTACCA Zilliacus

Torna a parlare del progetto InterSpac, progetto di azionariato popolare nato per rilevare quote dell’Inter. Il fondatore ed economista Carlo Cottarelli ha aggiornato sul tema ai microfoni di QSVS.

“InterSpac esiste ancora. Se ci fosse un interesse della proprietà, noi saremmo pronti a far partire la raccolta fondi. Ovviamente, sulla base del sondaggio di un paio di anni fa, i soldi dell’azionariato popolare non sono abbastanza per comprare l’intera società, ma il progetto è di collaborazione con la proprietà. I soldi dei tifosi possono rimpiazzare i debiti della società, renderla più sana. E quindi, anziché spendere 35 milioni di interessi sul debito, usarli per rafforzare la squadra“.

SU ZHANG – “Ci abbiamo provato quattro volte, ma per ora non c’è interesse da parte sua. Il primo tentativo è stato fatto tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019. Fu un approccio molto preliminare, senza contatti diretti con la proprietà: ci è stato detto che non c’era interesse. Poi abbiamo fatto il questionario che ha raccolto 80.000 adesioni di tifosi che volevano investire, solo con quello avremmo raccolto 200 milioni. In quel caso c’è stato il secondo contatto, ancora senza interesse. Ci ho provato altre due volte, però capisco anche la posizione di Zhang: fare entrare 200.000 tifosi è una complicazione non indifferente“.

SU ZILLIACUS – “Ha detto di essere interessato all’azionariato popolare, ma con lui nessun contatto. Ho l’impressione che le parole siano tante, ma i soldi pochi. Se dovesse avere l’intenzione e le risorse per acquisire effettivamente l’Inter, può essere anche interessato all’azionariato. Però di concreto non ho visto nulla…“.