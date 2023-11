Spunta una curiosità in vista di Inter-Frosinone, gara in programma domani sera a San Siro alle 20:45. Il portiere della squadra ospite, Stefano Turati, non ha mai nascosto la sua fede per i colori nerazzurri e fra l’altro ha militato nel vivaio interista fino all’età di 14 anni.

Ma c’è di più. Quando ha l’occasione, infatti, Turati si reca anche a vedere le partite della Beneamata. L’ultima sua apparizione, peraltro ripresa dalle televisioni, risale allo scorso 24 maggio nella finale di Coppa Italia tra contro la Fiorentina: il portiere classe 2001 era all’Olimpico fra i tifosi interisti, nel settore a loro riservato.